DGII dice recaudo impuesto aumenta 11.0 % en enero 2026

Las recaudaciones de impuestos internos crecieron 11 % en enero de 2026 y alcanzaron RD$94,751.7 millones, un aumento de RD$9,426.2 millones respecto al mismo mes de 2025.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que el ITBIS fue el principal tributo recaudado en enero, al generar RD$25,142.6 millones, con un crecimiento interanual de 14.8%, impulsado por el aumento de las ventas en los sectores comercio, servicios y hoteles, bares y restaurantes.

De manera extraordinaria, los impuestos a la minería registraron un recaudo de RD$11,006.7 millones, para una variación positiva de RD$5,419.9 millones respecto al mismo mes del año anterior, un crecimiento de 97%, impulsado por el alza en el precio del oro y una mayor eficiencia en los costos de producción del sector.

Por otro lado, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recaudó RD$14,502.9 millones, registrando un crecimiento de 13.2%, equivalente a RD$1,689.2 millones adicionales, explicado por el incremento de 14.3% en el impuesto sobre la renta de los asalariados.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó RD$13,139.7 millones, con un crecimiento de 6.7%, RD$820.4 millones más que en enero de 2025.

Mientras que el Impuesto Selectivo a los Combustibles recaudó RD$7,322.1 millones. Los demás impuestos completaron el total con RD$23,637.7 millones.