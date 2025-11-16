DGM brinda asistencia médica y psicológica a madre tras muerte de su bebé en Haina

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informó que, además de activar de inmediato los protocolos médicos ante la situación presentada con el recién nacido que falleció en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, la institución ha brindado acompañamiento psicológico y atención clínica continua a la madre, quien presentó signos compatibles con depresión posparto tras el lamentable hecho.

La entidad aclaró que el fallecimiento del niño no ocurrió por falta de atención, ya que el centro cuenta con personal de salud conformado por médicos, psicólogos clínicos y enfermeras disponibles las 24 horas, respaldados por la Dirección Médica de la DGM.

La DGM explicó que la joven Melisa Jean Baptiste fue dada de alta en el Hospital Nuestra Señora de Regla, en la provincia Peravia, luego del parto, y entregada al personal de Migración por encontrarse en condición migratoria irregular.

Durante la entrevista inicial, informó que el padre del bebé es dominicano, razón por la cual fue trasladada al Centro de Haina para validar dicha información y garantizar los protocolos correspondientes de reunificación familiar.

La joven llegó al centro a las 13:45 del viernes 14 de noviembre junto a su bebé, ambos evaluados sin signos de alarma. Sin embargo, alrededor de las 3:00 de la madrugada, la madre alertó al personal de vigilancia tras notar que el recién nacido se tornó inquieto, presentó hipo, dificultad respiratoria, hipotonía y posteriormente ausencia de respiración.

El bebé fue llevado inmediatamente al dispensario del centro, donde no presentaba signos vitales. Se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se dispuso su traslado en una unidad del 9-1-1 al hospital Juan Pablo Pina, donde continuaron los esfuerzos médicos sin lograr restablecer sus funciones vitales.

Luego del fallecimiento del bebé, la joven comenzó a manifestar llanto frecuente, desánimo, sentimientos de culpa y aumento de la tensión arterial. El equipo médico de la DGM clasificó su estado como “riesgo de depresión posparto” y dispuso evaluación psicológica, acompañamiento emocional permanente y observación clínica cercana. Actualmente permanece ingresada en el hospital Juan Pablo Pina recibiendo atención especializada.

La institución también informó que el presunto padre del bebé fue contactado y recibió detalles del caso, y que la Embajada de Haití fue notificada oportunamente. Sus representantes acudieron al centro y visualizaron los videos de seguridad que registran los eventos.