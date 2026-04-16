Dharuelly D’Aza acerca el Congreso a profesionales de la salud

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La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza, encabezó una visita guiada de carácter institucional en las instalaciones del Congreso Nacional, con la participación de un nutrido grupo de profesionales del sector salud provenientes de distintas regiones del país.

La actividad se desarrolló en un ambiente de apertura y diálogo democrático. Durante el recorrido, médicos y enfermeras tuvieron la oportunidad de visitar los espacios del hemiciclo legislativo y conocer de primera mano el funcionamiento del Poder Legislativo dominicano. La jornada constituyó un puente de acercamiento entre el sistema de salud y el ámbito parlamentario.

En el marco de la actividad, D’Aza, quien también es médico, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones del Estado y los profesionales que, día a día, trabajan en beneficio de la salud pública.

“El personal de salud es la columna vertebral de nuestra sociedad. Que puedan conocer y apropiarse de sus instituciones democráticas es un paso fundamental para una ciudadanía más comprometida”, expresó.

Dharuelly D’Aza acerca el Congreso a profesionales de la saludFuente externa

La delegación médica participante en la actividad mostró especial interés por los procesos legislativos, particularmente en lo relativo a las leyes vinculadas al sector salud, la gestión hospitalaria y las políticas públicas de atención primaria. Los profesionales de la salud aprovecharon la oportunidad para interactuar directamente con la vicepresidenta.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de la Cámara de Diputados por abrir sus puertas a diferentes sectores de la sociedad civil, promoviendo la transparencia institucional y el acercamiento entre el Poder Legislativo y la ciudadanía.