El día que Guido Gil Díaz desapareció sin dejar rastro

Guido Gil Díaz, periodista, abogado, historiador y reconocido dirigente de izquierda, desapareció el 17 de enero de 1967 tras ser apresado en el puente sobre el río Higuamo, en San Pedro de Macorís, cuando regresaba a la capital dominicana. Tenía 32 años.

Desde ese día, no se volvió a saber de su paradero.

El dirigente, oriundo de la provincia Espaillat, había sido liberado apenas un día antes, luego de permanecer detenido desde el 15 de enero en La Romana. Su caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la represión política en los años posteriores a la Guerra de Abril de 1965.

Acusaciones y señalamientos

La Confederación Dominicana de Trabajadores Foupsa-Cesitrados responsabilizó públicamente de su detención al teniente coronel Simón Tadeo Guerrero González, acusación que fue publicada en un espacio pagado en el periódico El Nacional el 28 de enero de 1967. Según la denuncia, a Gil Díaz se le atribuían supuestas “reuniones subversivas”.

El Movimiento Popular Dominicano (MPD), organización a la que pertenecía tras renunciar al Comité Central del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), así como el Sindicato Unido del Central Romana y otras entidades políticas y laborales, responsabilizaron al consorcio Central Romana de su desaparición. Estas acusaciones fueron rechazadas por los ejecutivos de la empresa, que entonces era subsidiaria de Gulf and Western Industries.

Un luchador de causas obreras

Gil Díaz fue un firme defensor de los derechos de los trabajadores y una figura destacada del movimiento obrero dominicano. Participó en comisiones sindicales que negociaron con ejecutivos de la South Porto Rico Sugar Company, representando a los trabajadores del Central Romana.

Desde los 14 años ya ejercía el periodismo con enfoque social y laboral. Más adelante se graduó en Derecho en la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y se desempeñó como redactor del periódico del Movimiento 14 de Junio.

Tras el golpe de Estado al presidente constitucional Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963, fue objeto de persecución política.

Aportes intelectuales

Durante un periodo de recuperación, luego de ser herido en una pierna, escribió el libro “Orígenes y proyecciones de la Revolución Restauradora” (1964), considerado una obra de historiografía científica dominicana.

Reacción oficial

El entonces presidente Joaquín Balaguer fue duramente criticado por declarar que la desaparición de Gil Díaz era “una treta del comunismo para dar la impresión de que el Gobierno está tomando medidas represivas y recurriendo, inclusive, a la supresión física de sus adversarios”.

Orígenes y legado

Guido Gil Díaz nació el 12 de junio de 1935, en Moca, provincia Espaillat. Era hijo de Elpidio Gil Cáceres y María Kaistila Díaz de Gil.

Su familia, junto a organizaciones de izquierda, continúa defendiendo su obra y legado como uno de los grandes referentes de la lucha social dominicana. En La Romana, una calle lleva su nombre con el título de doctor, como homenaje a su memoria.