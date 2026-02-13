En Día Internacional del Condón: fundación AHF llama a fortalecer el acceso y la educación sexual

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) enfrenta un grave desafío debido a la reducción del financiamiento y la limitada disponibilidad de condones. Según el es Global AIDS Update 2025 de ONUSIDA, entre 2016 y 2022 la compra internacional de condones cayó cerca de un 30% respecto al período 2010–2016, mientras que las iniciativas de promoción en países de ingresos bajos y medianos se redujeron casi un 50 % desde 2010, debilitando tanto la demanda como la disponibilidad de este método esencial en comunidades clave.

Ante este escenario, la Fundación AHF República Dominicana, cuya misión es ofrecer servicios gratuitos de prevención y tratamiento de VIH e ITS, celebra el Día Internacional del Condón el 13 de febrero, bajo el lema Sólo Póntelo, con el objetivo de promover el uso del preservativo como método de prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Este día busca generar conciencia sobre la importancia de la protección sexual y la educación entorno a la salud sexual.

Massiel Ruiz, coordinadora de programas de la Fundación AHF República Dominicana, explicó que la organización trabaja para reducir nuevas infecciones colocando el condón en el centro de su estrategia de prevención, como el método más efectivo, accesible y económico para protegerse del VIH y otras ITS.

En el último año, AHF distribuyó más de 300,000 condones en comunidades priorizadas, acompañando esta acción con educación sexual para fortalecer la prevención.

En la República Dominicana, las infecciones por sífilis aumentaron un 16 % entre 2023 y 2024, según datos del Ministerio de Salud Pública. Esta situación resalta la importancia de fortalecer las campañas de concientización y de garantizar que condones y servicios de salud sexual estén accesibles para quienes más los necesitan.

En este contexto, la Fundación AHF, con el objetivo de contribuir a la reducción de nuevas infecciones de transmisión sexual en el país, cuenta con un centro de salud especializado en el Distrito Nacional. A través de este centro, ofrece servicios gratuitos de prevención, diagnóstico y tratamiento para personas afectadas por ITS como sífilis, hepatitis B y C, clamidia y gonorrea. Durante el último año, más de 8,000 personas se beneficiaron de estas atenciones, fortaleciendo el compromiso de la fundación con la prevención, la detección temprana y la atención efectiva de quienes más lo necesitan.

La fundación muestra preocupación por la baja venta de los preservativos y que se agrava aún más por los recientes recortes de financiamiento en países de bajos ingresos, derivados de la disminución drástica de recursos de organismos como PEPFAR (Plan de Emergencia del Presidente para la Respuesta al SIDA) y USAID. De no revertirse esta tendencia, millones de personas especialmente jóvenes y poblaciones clave, tendrán acceso limitado a un método de prevención eficaz, poniendo en riesgo los avances alcanzados en la respuesta mundial del VIH y otras ITS.