En el Día de la Juventud llaman a “cultura urbana” a enfrentar normalización del consumo de drogas

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, este 31 de enero, el presidente del Consejo y sociólogo Alejandro de Jesús Abreu exhortó a enfrentar la normalización del consumo de sustancias ilícitas y la subcultura de la droga, que amenazan la salud, la seguridad y el bienestar social.

El llamado a la responsabilidad fue dirigido a los creadores de contenido y a los artistas del género urbano, para que eviten promover el consumo de drogas o validar conductas de riesgo en sus letras.

Puntualizó que la política de prevención de la adicción, que cuenta con un alto interés del presidente Luis Abinader, requiere la acción conjunta de los líderes públicos y sociales para tener éxito.

En este contexto, subrayó la importancia de acompañar las políticas públicas con una comunicación responsable, orientadora y formativa, que contribuya a reducir los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias, la violencia y otras conductas que afectan la convivencia social.

Con este objetivo, el Consejo Nacional de Drogas convocará a los líderes de la “cultura urbana” a sus instalaciones, ubicadas en el Edificio de Oficinas Gubernamentales Presidente Juan Bosch, de la avenida México, a un ciclo de diálogo abierto y sincero.