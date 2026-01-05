Día de Reyes en tiempos de pantallas y bolsillo ajustado

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

En víspera del 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y cuyo feriado fue movido para hoy, las jugueterías del Gran Santo Domingo registraron un panorama diverso, marcado por las realidades sociales y económicas de cada familia, pero, también por los cambios en las tradiciones e intereses infantiles.

Durante un recorrido por establecimientos, fue posible constatar un elevado flujo de personas en tiendas populares como el Mundo del Juguete, en especial en su sucursal de la avenida Nicolás de Ovando, donde desde tempranas horas padres y abuelos acudían en busca de los regalos solicitados por los más pequeños de la casa.

Desde carros a control remoto, casas de muñecas, “mi nenes” y juegos de mesas, llenaban los carritos de compra, destinados a hijos, sobrinos, ahijados y hasta a niños del vecindario.

Chiriperos

En la misma avenida también numerosos vendedores independientes, quienes con carpas improvisadas y una amplia variedad de juguetes, ocupaban las aceras y parte de la isleta debajo del elevado. Ofrecían alternativas más económicas para los compradores.

Supermercados como Plaza Lama, destinaron hasta dos pasillos con juguetes interactivos y educativos, con precios módicos y ofertas que alcanzaban hasta un 50 % de descuento.

Al ser abordados, compradores afirmaron que, aunque las condiciones económicas de este año no son las más favorables, los precios de los juguetes siguen accesibles, lo que les permite cumplir, en la medida de lo posible, con la tradición y expectativas de sus hijos.

“Los precios están muy asequibles, aunque eso depende también de la calidad, porque hay juegos que dependiendo la calidad, tienen su precio”, opinó Cornelia Herrera, quien compraría los regalos de sus cinco nietos.

En contraste, en juguetería de mayor nivel adquisitivo como La Novia de Villa y Juguetón, la afluencia de clientes fue menor, estaban vacías.

De acuerdo con los que observado, en su mayoría responde a que el público de esos comercios suele planificarse con mayor anticipación o prefieren realizar sus compras a través de plataformas digitales.

No obstante, pese a los esfuerzos que realizan tanto padres como abuelos para agradar a los pequeños, algunos de los consultados opinaron que la tradición del Día de los Reyes se ha ido perdiendo con los años y con ello la inocencia de los niños, quienes ya no piden juguetes tradicionales, sino, dispositivos tecnológicos.

“Cuando tú ves todos los niños que hay deambulando por las casas, cuyos padres decidieron elegir el mal camino, es ahí donde se empieza a devaluar el sentimiento de hogar y niñez”, aseveró Vidal Ortiz.