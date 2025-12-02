Día del sida con inclusión de los medicamentos en la SS

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano anunció nuevas acciones para disminuir los indicadores del VIH en el país y reafirmó su compromiso con el logro de las metas previstas, al conmemorar este lunes el Día Mundial de la Respuesta Integrada al VIH y el Sida. El doctor Enrique González, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el sida (Conavihsida), definió como un paso de avance sin precedentes la inclusión de los medicamentos antirretrovirales en la cobertura de la Seguridad Social y la creación del Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP). “La República Dominicana -expresó el funcionario- ha reafirmado su liderazgo tras la reciente decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social que favorece el acceso universal de las personas que viven con VIH a los tratamientos”. Según las estimaciones oficiales, en la República Dominicana 85 mil personas viven con VIH, de las cuales 56,550 reciben tratamiento antirretroviral gratuito. “Este acceso universal a la medicación -recalcó González- está garantizado por el Estado dominicano, lo que representa un avance significativo en la Respuesta Nacional al VIH”. Entre otros logros, Enrique González citó la incorporación de 18,875 personas con VIH a los Programas SUPERATE, y la inclusión de 34,000 en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

“El acceso de las personas con VIH a los programas de protección social -indicó el director del CONAVISIDA- es un acto de solidaridad que busca pagar, en la medida de lo posible, parte de la deuda generada por los desequilibrios, las inequidades y las injusticias recurrentes de una sociedad desigual”.

“La creación del FONSAP, como una herramienta de apoyo a las nuevas intervenciones, el acceso universal a los medicamentos y prevención”.