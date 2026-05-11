Condición
Día soleado y mucho calor hoy también
En su último boletín, Indomet recomienda ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante el día de hoy las temperaturas son favorables para realizar actividades al aire libre.
Entretanto, en la madrugada y primeras horas matutinas se registrarán algunas lluvias débiles y pasajeras en sectores cercanos a las costas atlántica y caribeña.
Asimismo, en horas de la tarde, se presentarán chubascos pasajeros en La Altagracia, EL Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Espaillat, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y San Juan, producto del arrastre de nubes por parte del viento del este/sureste.
De acuerdo al boletín emitido a la 1:00 de la tarde de ayer, las temperaturas continuarán calurosas. Por tal motivo, se recomienda a los ciudadanos y turistas que visitan el país, ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.
Estados Unidos
El impuesto a los combustibles que Estados Unidos esta dispuesto a frisar
EFE