Día soleado y mucho calor hoy también

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante el día de hoy las temperaturas son favorables para realizar actividades al aire libre.

Entretanto, en la madrugada y primeras horas matutinas se registrarán algunas lluvias débiles y pasajeras en sectores cercanos a las costas atlántica y caribeña.

Asimismo, en horas de la tarde, se presentarán chubascos pasajeros en La Altagracia, EL Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Espaillat, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y San Juan, producto del arrastre de nubes por parte del viento del este/sureste.

De acuerdo al boletín emitido a la 1:00 de la tarde de ayer, las temperaturas continuarán calurosas. Por tal motivo, se recomienda a los ciudadanos y turistas que visitan el país, ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.