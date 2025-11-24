¿Puede el diálogo salvar a República Dominicana? La propuesta de Charlie Mariotti

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, propuso la construcción de un nuevo contrato social que reorganice de manera integral los pilares de la educación, la salud y las finanzas públicas, afirmando que el país necesita un acuerdo nacional capaz de enfrentar los desafíos estructurales acumulados y abrir paso a una etapa de estabilidad y desarrollo sostenible.

Mariotti advirtió que el país “no aguanta más parches ni confrontaciones vacías”, y que la única vía responsable para garantizar estabilidad futura es construir un gran pacto nacional capaz de enfrentar los desafíos acumulados en materia fiscal, educativa, sanitaria e institucional.

“Este país requiere y demanda un pacto de verdad. Un nuevo contrato social, porque si no, esto va rumbo a la perdición”, declaró. “Ha llegado la hora de sentarnos a conversar seriamente y configurar un pacto de amplio espectro, un acuerdo nacional que ponga por delante a la patria digna que todos merecemos”, agregó el exsenador.

El dirigente político planteó que las finanzas públicas no pueden continuar bajo un estrés permanente y que el país debe discutir con madurez una reforma fiscal y tributaria acompañada de un compromiso de responsabilidad y transparencia. “Hablemos claro de fiscalidad responsable; de cómo equilibrar las cargas sin seguir castigando a quienes ya aportan más de lo que reciben”, señaló.

En materia educativa, Mariotti llamó a un diálogo honesto entre todos los actores: “Vamos a hablar de educación. ¿Cuál va a ser el sacrificio de la ADP? ¿Cuál será el compromiso de las universidades privadas? ¿Qué vamos a hacer con la UASD, con la innovación, la investigación y el desarrollo?”, cuestionó.

Asimismo, pidió abordar con seriedad los grandes desafíos del sistema de salud: “¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? ¿Con la atención primaria? ¿Con los hospitales de segundo y tercer nivel? ¿Con la administración de riesgos laborales? ¿Con las ARS?”, planteó.

El pasado secretario general del PLD advirtió que ninguna reforma de fondo será posible mientras el país permanezca atrapado en una dinámica de enfrentamientos estériles. “¿Usted cree que es posible llegar a acuerdos con estos niveles de confrontación, que a veces hasta carecen de sentido? Así no se construye un país. Así no se avanza”.

Finalmente, aseguró que su visión de gobierno se basa en diálogo, pactos reales y soluciones estructurales, no en improvisaciones. “La República Dominicana está lista para un nuevo comienzo. Para un pacto real. Y ese pacto lo vamos a construir juntos”.