Díaz Rúa: sentencia TC es bofetada para el MP y juezas lo condenaron

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, valoró ayer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), sobre el caso Odebrecht, la cual dijo, le puso un cierre definitivo a nueve años de injusticia en su contra.

Afirmó que pese al daño moral que se le hizo, al tiempo de vida y de trabajo perdido, y muchísimo dinero, muchísimo dinero que no se pueden recuperar, “yo salí fortalecido de ese proceso por el apoyo de mi familia, de mis amigos y del pueblo en general que también me apoyó”.

Dijo que en cambio, el Ministerio Público y las juezas del tribunal que lo condenaron siendo inocente, demuestran que solo están para acusar y condenar.

“Uno no puede decir que se siente bien porque tuvimos que esperar 9 años para que un tribunal se diera cuenta de que Odebrecht fue un caso muy mal hecho, una acusación llena de errores, imprecisiones y mentiras, además muy selectivo, pues no acusaron a todos los que metieron primero en el grupo y también dejaron las obras del gobierno de Danilo Medina, como Punta Catalina”, subrayó Díaza Rúa.

Lamentó que no obstante rodo eso, después que Jean Alain Rodríguez salió de la Procuraduría, “el Ministerio Público sigue con el expediente a sabiendas de que era un mamotreto de acusación”, enfatizó Dìaz Rúa.

Juezas ineptas

Así calificó Díaz Rúa a las juezas del primer tribunal colegiado que lo condenaron por supuesta falsedad en declaración jurada, delito que dijo, el MP no incluyó en su acusación.

Indicó que además de que eso era falso, las omisiones en la declaración jurada no conllevaban pena conforme a la ley anterior.

“La lección que deja el caso Odebrecht en la Repùblica Dominicana es que aquí no saben preparar expedientes, y que el Ministerio Público y los jueces actúan impunemente porque no hay régimen de consecuencia para ellos”, conclusó Víctor Díaz Rúa en entrevista que le hizo esta reportera por vía telefónica.