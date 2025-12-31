García dice 2026 debe ser año unidad y compromiso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, hizo un llamado a renovar la esperanza, la fe y la unidad del pueblo dominicano.

En un video colgado en sus redes sociales oficiales, García dijo que bendecidos por Dios, es importante avanzar unidos para construir un mejor futuro para todos los dominicanos.

“El inicio de un nuevo año nos invita a renovar la esperanzas y a recordar que cuando avanzamos unidos, llegamos más lejos”, expresó el dirigente político, al tiempo que deseó que el 2026 llegue con la bendición de Dios, trayendo salud, paz y bienestar a cada hogar dominicano. García expresó su deseo de que el nuevo año 2026 abra oportunidades para crecer, fortalecer los lazos familiares y sociales.