¿Qué dicen los números sobre la obesidad en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

*Ministerio de Salud fortalece estrategias para promover entornos alimentarios saludables*

Al conmemorar este 04 de marzo el "Día Mundial contra la Obesidad", el Ministerio de Salud como organismo rector de la salud, reafirma su compromiso con la creación de entornos alimentarios saludables y el impulso de cambios sostenibles en los patrones de consumo de la población dominicana.

El Ministerio de Salud indica que, en el 2022 según los resultados de la 2.da Jornada Nacional de Hipertensión Arterial, Diabetes, Sobrepeso y Obesidad (SODHIP) reportaron una prevalencia combinada de 70.8 % de sobrepeso-obesidad en adultos evaluados a nivel nacional, lo que representa un desafío actual con implicaciones futuras, ya que enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares entre otras no trasmisibles, podrían aumentar su prevalencia.

De igual manera, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Micronutientes, un 10.4% de menores de 6 años sufre sobrepeso y obesidad, mientras en edades de 6 a 18 años un 29.3% y las mujeres en edad fértil, un 66.4%.

Para contrarrestar esta situación el Ministerio de Salud ha implementado instrumentos normativos claves como son: las "Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios (GABSA)" y la "Guía de prevención y manejo integral de la obesidad", con el objetivo de impactar positivamente desde la rectoría en los indicadores de sobrepeso y obesidad, reducir su incidencia y fomentar una cultura de bienestar en la población dominicana desde temprana edad.

Entre otras importantes acciones está la implementación de la Jornada “Mas Salud y Bienestar”, estrategia que es llevada a todas las provincias del país, con el objetivo de llevar salud integral y prevención a todas las comunidades. En la misma se imparten charlas de educación alimentaria y cocina saludable, durante esta última los presentes aprenden a preparar un platos con los valores nutrionales adecuados.

Gracias a esta iniciativa “Mas Salud y Bienestar”, en el pasado año 2025 se logró impactar unas 25 mil personas, llevando un mensaje de prevención en salud y alimentación saludable.

El Ministerio de Salud, resalta que, la educación y prevención en salud son factores que contribuyen a evitar y detectar tempranamente enfermedades, esto de la mano de la buena alimentación, mantener hábitos saludables como el ejercicio, evitar el sedentarismo, priorizar el consumo de alimentos naturales como frutas, vegetales y legumbres, limitando la ingesta de productos ultraprocesados y los que contenga alta densidad calórica.

Boletín Epidemiológico SE-07

Para la semana epidemiológica 07, Salud Pública reporta 3 casos de malaria y un acumulado de la fecha de 23 casos confirmados, se mantiene en cero el reporte de defunciones por malaria y su incidencia es de 8.91 representando una reducción de bajando de 13.20 a 1.55 por cada 100,000 habitantes respecto al año anterior.

En el caso de la leptospirosis se confirma un caso, el acumulado es de 24 casos a la fecha, la incidencia acumulada es de 1.62, para una reducción del 22 por ciento.

De dengue se confirma un caso esta semana, para un total acumulado a la fecha de 35 casos confirmados hasta la fecha, la incidencia es de 2.36 para una reducción del 26 por ciento de los casos.

El registro de casos de cólera se mantiene en cero, mientras que de enfermedades respiratorias se identificó que predomina el aumento de Influenza A(H3N2), acompañado por mayor presencia de A(H1N1)pdm09 y detecciones de Influenza B Victoria, adenovirus y metapneumovirus.

*Muertes maternas e infantiles*

La Dirección de Epidemiología indica que no hubo reportes de muertes maternas esta semana epidemiológica. El acumulado es de 11 defunciones este año.

De muertes infantiles registran 22 defunciones y un acumulado este año de 224 decesos. Esta cantidad refleja diminución, ya que, para la misma fecha del año 2025, se reportaron 264 defunciones.