Dictan coerción a dos sometidos por exjefe PN

La jueza del segundo juzgado de la Instrucción, Patricia Padilla, impuso ayer medidas de coerción a dos comunicadores sometidos por el exdirector de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por difamación e injuria.

Nelson Ramón Gutiérrez, quedó detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta tanto pague la fianza de RD$500,000 que le fue imputa como medida de coerción. Adicional tiene impedimento de salida del país.

El otro imputado es Jhoan René Santana (el Francotirador), a quien solo se le impuso presentación periódica.

Ambos miembros del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu), fueron sometido penalmente por Guzmán Peralta, por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53/2027, referentes a la difamación e injuria pública.

En la querella penal, con constitución en actoría civil, el exjefe de la policía tiene como abogado al doctor Pedro José Duarte Canaán.

Fue interpuesta en agosto del 2025, tras una denuncia hecha por Gutiérrez en el sentido de que durante la gestión de Guzmán Fermín al frente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), una auditoría realizada a lo interno de la institución habría revelado supuestas irregularidades por un monto de RD$441 millones, mediante procesos de compras, pagos, cajas chica y contrataciones hechas sin agotar los procesos internos ni soportes legales.

Denuncias infundadas

Así calificó en su momento el mayor general Guzmán Peralta la denuncia en su contra, y la atribuyó a campañas mediáticas para desacreditar a funcionarios públicos.