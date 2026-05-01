DIDA e INTEC inician diplomado en Seguridad Social, Gestión del Aseguramiento y Economía de Salud

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La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en coordinación con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), dejó formalmente iniciado el diplomado “Seguridad Social, Gestión del Aseguramiento y Economía de la Salud”, una propuesta académica orientada a fortalecer las capacidades técnicas de profesionales vinculados al sistema de protección social en salud.

El programa está dirigido a profesionales de la salud, recursos humanos, administración pública, derecho, trabajo social y economía, así como a funcionarios de instituciones públicas y privadas relacionadas con el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y colaboradores que realizan labores de orientación, atención y defensa de los afiliados.

Asimismo, el diplomado cuenta con una participación diversa que refleja el carácter tripartito del sistema, integrando estudiantes que representan a los sectores empleador, sindical, laboral y gubernamental. Esta composición también incluye profesionales de distintas áreas, lo que enriquece el intercambio de experiencias y perspectivas en torno a la seguridad social.

Durante el acto de apertura, el director general de la DIDA, Elías Báez, destacó que esta iniciativa responde al compromiso institucional de formar multiplicadores del conocimiento en seguridad social.

“No queremos estudiantes pasivos; queremos profesionales que se apropien del conocimiento y lo multipliquen en la ciudadanía. Además, apostamos por la formación de administradores y prestadores de la salud, con la finalidad de fortalecer el buen funcionamiento del sector salud, entendiendo que la inversión en su educación proviene del esfuerzo de cada contribuyente”, expresó Báez.

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De su lado, Carlos Reyes Gómez, director de Educación Permanente de INTEC, valoró la alianza interinstitucional y señaló que este diplomado constituye el primer resultado concreto del convenio firmado entre ambas entidades, con potencial para abrir paso a nuevos proyectos académicos y de investigación conjunta.

El coordinador del programa, Pedro Luis Castellanos, presentó los objetivos, la estructura académica y el cuerpo docente del diplomado, resaltando su enfoque integral en temas como aseguramiento en salud, economía de la salud, riesgos laborales, innovación tecnológica, inteligencia artificial y gobernanza institucional.

La formación tendrá una duración de tres meses, en modalidad presencial, y estará estructurada en siete módulos. Su contenido abarca desde la introducción a la seguridad social y el análisis económico de los sistemas de pensiones, hasta el Seguro Familiar de Salud, la Atención Primaria en Salud, los riesgos laborales, la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial y los desafíos actuales del SDSS.

El diplomado también contempla clases participativas, análisis de casos reales, simulaciones prácticas, trabajo colaborativo y un proyecto final integrador enfocado en la solución de problemáticas del sistema.

La actividad fue realizada en el Aula Seminario del Edificio de Medicina de INTEC, con la participación de autoridades académicas, representantes del sector salud y profesionales interesados en ampliar sus conocimientos sobre seguridad social, aseguramiento y defensa de los derechos de los afiliados.