DIDA garantiza continuidad de tratamientos con programa de alto costo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), al impulsar mejoras en los mecanismos de acceso a los medicamentos de alto costo, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia, transparencia y beneficios directos para los pacientes.

El director general de la DIDA, Elías Báez, destacó que la institución ha promovido ajustes en los procedimientos relacionados con la dispensación de medicamentos de alto costo, de manera que los afiliados puedan acceder primero a las opciones más favorables dentro del sistema.

“Lo que buscamos es que el afiliado pueda recibir su medicamento en las condiciones más ventajosas posibles. Cuando el medicamento está disponible en el programa de Alto Costo, el paciente puede recibirlo sin pagar diferencias económicas y con mayores garantías de continuidad en su tratamiento”, explicó Báez.

La iniciativa promueve fortalecer la coordinación entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), con el propósito de verificar inicialmente la disponibilidad de los medicamentos dentro de este programa antes de que sean dispensados por otros prestadores.

De acuerdo con la DIDA, este mecanismo permite que los afiliados puedan beneficiarse de las compras centralizadas que realiza el programa de Alto Costo, lo que frecuentemente reduce de manera significativa el precio de los medicamentos. En algunos casos, medicamentos que en el mercado pueden alcanzar valores cercanos de hasta un 40% más económico pueden ser adquiridos a través del programa por montos considerablemente menores, gracias a los procesos de negociación y compra conjunta.

Asimismo, el director de la DIDA subrayó que el acceso al programa de Alto Costo representa una ventaja adicional para los pacientes, ya que cuando una persona es incorporada al mismo puede continuar recibiendo el medicamento incluso en situaciones donde la cobertura regular del seguro haya sido agotada.

“Desde la DIDA siempre estaremos del lado del afiliado. Nuestro interés es que el sistema funcione de manera más ordenada y eficiente, para que cada paciente tenga acceso oportuno a los medicamentos que necesita, con el menor impacto económico posible”, afirmó Báez.

La institución señaló que las mejoras propuestas no buscan generar trámites adicionales para los pacientes, sino optimizar los procesos mediante una mayor coordinación entre las instituciones del sistema, permitiendo que la verificación de disponibilidad de medicamentos se realice de forma ágil, incluso a través de mecanismos electrónicos entre las ARS y el programa de Alto Costo.

Con estas acciones, la DIDA reafirma su misión de informar, orientar, defender y acompañar a los afiliados, promoviendo iniciativas que fortalezcan la protección social y el acceso efectivo a los servicios y prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social.