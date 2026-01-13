DIE informa remozó más de 1,866 aulas plan correctivo

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) dijo que logró intervenir al menos 311 centros educativos, y que de esos 261 fueron remozados por completo durante la implementación del programa de mantenimiento preventivo “Navidad en las Aulas 24/7”.

En una nota expuso que el programa fue ejecutado durante las vacaciones navideñas, desde el 15 de diciembre y hasta el pasado 7 de enero y que impactó un total de 1,866 aulas.

Según la entidad, esto significa que más de 300 mil estudiantes y miles docentes y personal administrativo tienen espacios físicos restaurados y dejados en condiciones funcionales y seguras.

De acuerdo con el director de la DIE, Roberto Herrera los planteles fueron reacondicionados con cambios de lonas asfálticas, reparación de baños, pinturas, trabajos de electricidad, jardinería, entre otras correcciones.

No obstante, Herrera refirió también al papel que juegan los directores y coordinadores de los centros en el mantenimiento y la conservación de las estructuras.

“Cuando vamos a los planteles percibimos que lamentablemente el conjunto de personas que tienen que ver con el centro, los estudiantes, maestros y directores, no cuidan bien los planteles. Entonces, no ganamos mucho cuando hacemos una inversión en especialmente mantenimiento correctivo, porque eso significa que nunca se hizo el correcto mantenimiento preventivo”, destacó el ingeniero.

Herrera anunció que como parte de la implementación del plan de mantenimiento preventivo y una forma de incentivar al cuidado de las infraestructuras escolares, la DIE otorgará un premio anual en reconocimiento a los centros educativos mejores cuidados en cada una de las provincias del territorio nacional.

Indicó que el programa fue junto a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, así como líderes comunitarios y religiosos a fin de dar prioridad a las escuelas que requerían de una atención más urgente.