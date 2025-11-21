Digeig convoca al Premio Nacional Periodismo Datos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), convoca a los trabajadores de la prensa a participar en el 7mo. Premio Nacional de Periodismo de Datos.

En esta ocasión, el premio está dirigido a periodistas en ejercicio, que tomen la iniciativa de realizar reportajes multimedia, infográficos o documentales a profundidad, a partir de informaciones cuantitativas y cualitativas liberadas en el portal de Datos Abiertos de la República Dominicana datos.gob.do.

Durante el lanzamiento, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó que la verdadera transparencia se cumple cuando el Gobierno entrega al ciudadano las herramientas para vigilarlo.

De su lado, el periodista Santiago Drullard, coordinador del premio, dio a conocer los términos de referencias del concurso através del portal de la DIGEIG.

Una nota de prensa indica que el jurado estará integrado por Amelia Deschamps, periodista, documentalista y productora de TV y Radio, Angeli Moreno, politóloga y periodista, Mariela Mejía Gil, directora de prensa del Diario libre y Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y maestro universitario, quienes evaluarán los trabajos de los periodistas que se postulen a este premio.

También Jared Ortiz, director ejecutivo de Alianza ONG, Joseph Abreu, Coordinador general de Participación Ciudadana y Sergia Galván, directora ejecutiva de Colectiva Mujer y Salud. Desde Chile estará Nathalia Gonzáles Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia.