Digeig pide funcionarios evitar corrupción

Ante el escándalo del fraude millonario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, advirtió ayer a los funcionarios que deberán atenerse a las consecuencias, en caso de cometer cualquier tipo de acto de corrupción.

Les recordó que el presidente Luis Abinader tiene amigos, pero no cómplices.

Al ser abordada durante la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, recordó que tanto la entidad que dirige como el Ministerio Público comparten el compromiso de combatir la impunidad.

En la actualidad, dijo que siguen investigando casos, al expresar que, “son muchos y la justicia ya los tiene en sus manos”, apegándose al cumplimiento de la ley y confianza en el desempeño del órgano para que los casos avancen y se obtenga beneficio a la sociedad.

Autoridades unidas

A propósito del Día Internacional de la Lucha contra Corrupción, Bosch firmó, junto a diversas autoridades, la quinta edición de un acuerdo compromiso de integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipos de gerencia institucional, a favor de que se consolide el liderazgo ético en las instituciones del Estado, para que los funciones sean más transparentes en la administración.

Dejó en claro que los altos cargos son los primeros llamados a dar el ejemplo, ya que la integridad comienza por la conducta de quienes dirigen, exhortando a todas las instituciones promover la ética como pilar fundamental de la gestión en la administración pública.