Digesett cierra tránsito en el cruce de Las Maras, en La Vega

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que, como medida preventivas en una zona crítica de la autopista Duarte, en la provincia La Vega, cerró el cruce de Las Maras, a fin de reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial.

El organismo dijo que con el cierre busca, además, optimizar la circulación vehicular y prevenir accidentes en esa demarcación.

La Digesett no especificó hasta cuándo estará cerrado el cruce.

"Los agentes se mantienen en el lugar, orientando y viabilizando el tránsito para garantizar un desplazamiento más seguro y ordenado", dijo la Digesett en un comunicado.