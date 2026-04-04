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Digesett cierra tránsito en el cruce de Las Maras, en La Vega

La Digesett no especificó hasta cuándo estará cerrado el cruce.

El cruce de Las Maras, en La Vega, es de alta incidencia de accidentes. Imagen de archivo.

El cruce de Las Maras, en La Vega, es de alta incidencia de accidentes. Imagen de archivo.

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que, como medida preventivas en una zona crítica de la autopista Duarte, en la provincia La Vega, cerró el cruce de Las Maras, a fin de reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial.

El organismo dijo que con el cierre busca, además, optimizar la circulación vehicular y prevenir accidentes en esa demarcación.

La Digesett no especificó hasta cuándo estará cerrado el cruce.

"Los agentes se mantienen en el lugar, orientando y viabilizando el tránsito para garantizar un desplazamiento más seguro y ordenado", dijo la Digesett en un comunicado.

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