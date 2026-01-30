Digesett e Intrant van tras motoristas que burlan la ley

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) libra una batalla contra los conductores de motocicletas, a los que se le hace cada vez más difícil educar, mientras el director general de la entidad, general Pascual Cruz Méndez, afirma que apuesta por una movilidad más segura.

Conducir sin casco de protección, transitar por los túneles y elevados, desplazarse por vías contrarias y cruzar el semáforo en rojo, son las principales contravenciones que la Digesett le atribuye a los motoristas, en franca violacióna la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Las acciones oficiales para fiscalizar a los motoristas llevaron al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ingeniero Milton Morrison, a calificarlos de causar el caos en el tránsito, sobre todo, los repartidores de servicios.

Resultan escalofraintes las estadísticas de las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que indican que el al final de año, República Dominicana tenía 3,587,028 motocicletas registradas, sin embargo, para Tránsito Terrestre, apenas 10,800 de esos conductores posee una licencia de conducir.

Representando el 56.5% de la totalidad de vehículos que tiene el país, la Digesett responsabiliza a los motoristas de formar parte del 70 % de los accidentes de tránsito, debido a su imprudencia al desplazarse por carreteras, túneles, elevados, intersecciones de calles y cruzar por los semáforos.

Principales violaciones

Por carecer de licencias de conducir, los agentes fiscalizadores de la Digesett solo pueden multar al 0.3 de los ciudadanos que transitan en motocicletas.

Los que circulan en motocicletas por túneles violan el artículo 251 de la Ley de Tránsito, los que circulan sin casco protector, al igual que el pasajero o no tener la placa de exhibición, contravienen el artículo 157. Por conducir motocicleta sin licencia y otros documentos ,son castigados con la multa del artículo 210.

Los montos económicos por las infracciones son aplicadas en función de la violación y puede conllevar retención de la moto.

Cruz Méndez afirma que trabajan para garantizar acciones contra la inseguridad y la promoción de una cultura de respeto y de responsabilidad.

Los operativos de la Digesett y del Intrant procuran fiscalizar conductores, retener motocicletas que contravienen el cumplimiento de la Ley 63-17 y supervisar puntos estratégicos para la movilidad segura.

Orlando Jerez renovaba ayer su licencia en la sede del Intrant. Dijo que teme ser multado y que le retengan la motocicleta.