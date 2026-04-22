Qué dijo Yayo Sanz Lovatón sobre el plan del Gobierno ante la crisis global

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, defendió este miércoles el plan que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha trazado para lograr mitigar los efectos de la crisis internacional, producto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sanz Lovatón explicó que la estrategia gubernamental se articula en tres ejes fundamentales. El primero, centrado en proteger el bolsillo de la población, mediante la aplicación de subsidios a los combustibles que superan los 10 mil millones de pesos, además de acuerdos con sectores productivos y transporte para evitar alzas de precios.

“Lo primero es proteger el bolsillo de la gente. El primer eje es que aquí no ha habido una escalada de precios. Tú coges el índice de inflación en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Perú, y tú verás que los precios andan por un 20 % más, por un 15 % más. En la República Dominicana, el Banco Central publicó antes de ayer su índice, o sea, su índice de precios que lo compartió, y aquí en las bebidas no alcohólicas y en la canasta básica lo que más hay es una variación de 0.15 % hacia la baja. Y eso ha sido un esfuerzo porque nos hemos reunido con los sindicatos de transporte, nos hemos reunido con las asociaciones empresariales”, manifestó el funcionario.

El segundo eje, según detalló, se enfoca en garantizar el abastecimiento y fortalecer el tejido productivo. “Si nuestro crecimiento económico aumenta, nuestras recaudaciones aumentan; si aumentan nuestras recaudaciones, entonces tenemos más dinero para hacer frente a la necesidad de subsidios, la necesidad de inversión en capital”, dijo Yayo Sanz Lovatón.

En tanto, el tercer eje del plan se centra en las consultas con distintos actores sociales, políticos y religiosos, con el objetivo de ajustar las medidas ante un escenario internacional cambiante, marcado por tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios del petróleo.

“Hay una parte mutable, adaptable del plan. No hay ninguna duda de que el Gobierno, como lo hizo con la pandemia (Covid-19), como lo hizo con la guerra de Ucrania, como lo hizo con la crisis de Haití, como lo hizo con la crisis inflacionaria pospandemia, no solo tiene un plan, sino que tiene una disciplina que ha funcionado”, sostuvo el ministro.

Economía resiliente

De igual forma, Sanz Lovatón destacó que la economía dominicana muestra signos de resiliencia y liderazgo regional, posicionándose como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en América Latina.

“La República Dominicana es el país del momento, es el país que más inversión extranjera directa ha recibido en todo nuestro continente, es el país que se usa de ejemplo para los términos logísticos, es el país que se usa de ejemplo para la productividad de las zonas francas, es el país que se usa de ejemplo para la agroindustria. El tabaco dominicano es el mejor del mundo, el cacao dominicano es el mejor del mundo. Eso te demuestra a ti la fortaleza agroindustrial de este país”, afirmó.

Continuó: “Nosotros somos ahora mismo un pulmón económico del Caribe. Por eso ustedes ven que aquí vienen todas las misiones diplomáticas. El plan que el Gobierno ha puesto en marcha para enfrentar las crisis externas no puede estar en duda. Ahora bien, que las circunstancias externas nos pueden hacer variar una planificación u otra, bueno, eso nadie puede suscribírselo al presidente de la República ni al Gobierno”.

Conversaciones positivas

Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón también destacó el clima de concertación política e institucional como una de las principales fortalezas del país para enfrentar el impacto de la guerra en Medio Oriente.

“Yo creo que este país está bendecido por Dios y que somos una nación extraordinaria, y una de las cosas que a mí me lo comprueba es el ánimo tan abierto, tan humilde... Independientemente de lo que se haya comunicado después, pero en las conversaciones donde yo estuve con el presidente Medina, con el presidente Fernández, ayer con el Consejo de la Conferencia Episcopal, y todos te hacen sugerencias, te hacen preguntas, te comparten experiencias, y eso es muy extraño en Latinoamérica, inclusive en el mundo… Eso ha enriquecido lo que nosotros vamos haciendo y el plan que el Gobierno ha puesto en ejecución. Los resultados están ahí”, resaltó.

Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisión Hoy Mismo.