Diócesis de Barahona celebra 50 aniversario de fundación

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La Diócesis de Barahona, definida como la columna espiritual y social de la Región Enriquillo, inició las celebraciones por su 50º aniversario de fundación con una misa presidida por el nuncio apostólico en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertoldi, y concelebrada por obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

La misa fue celebrada en la Universidad Católica de Barahona (Ucateba) contó con la participación de 2,500 personas.

Monseñor Bertoldi valoró el trabajo pastoral de los primeros obispos de la diócesis: Fabio Mamerto Rivas Santos y Rafael Leónidas Felipe Núñez, ambos fallecidos en 1999 y 2015, así como de los sacerdotes, consagrados y laicos que se han entregado “para hacer crecer la semilla del Evangelio”.

En ese orden, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la referida diócesis, resaltó que este jubileo es un tiempo para “elaborar juntos un camino pastoral que nos ayude a ser una Iglesia cada vez más misionera”, y señaló la importancia de mirar con fe el pasado, discernir el presente y abrirse con esperanza al futuro.

Además, se anunció que bajo el lema “50 Años en Camino”, este Jubileo incluirá peregrinaciones provinciales, foros sobre justicia social, entre otras acciones, con el propósito de celebrar este acontecimiento de gracia y renovar el compromiso histórico de la Iglesia con el desarrollo humano integral del suroeste.

Ejes para una transformación

El obispo de la diócesis, monseñor Romero Cárdenas, ha definido que este Año Jubilar se articule en tres dimensiones. La primera es “agradecer” y con ello honrar la memoria de los misioneros y laicos que sembraron la fe en condiciones de vulnerabilidad.

La segunda dimensión es “celebrar” para fortalecer la comunión entre las cuatro provincias que conforman la jurisdicción eclesiástica. Y la tercera “proyectar” y así lanzar nuevas iniciativas sociales enfocadas en el acceso al agua, la ecología integral y el fortalecimiento de la familia dominicana.