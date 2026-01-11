Diputada demanda la conclusión del sistema cloacal y asfaltado en la provincia Valverde

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Mao, Valverde. - La diputada Ángela Rodríguez demandó del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, acelerar los trabajos del sistema cloacal de este municipio, tras señalar que la espera ha sido larga y está causando malestar en los ciudadanos, al tiempo que afecta la economía de los pequeños comerciantes.

“Sabemos que va a ser una obra que impactará al pueblo de Mao en el sentido de la salud y cambio de vida que genera tener un sistema cloacal, pero el tiempo ha sido demasiado “, afirmó María de los Ángeles Rodríguez, nombre de pila de la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Dijo que, si el Inapa tiene que contratar una mayor cantidad de manos de obra u otra empresa para terminar los trabajos deberá hacerlo, porque ya el pueblo y la gente de Mao necesita una respuesta en los primeros meses de este año, para recuperar la economía de los pequeños negocios de empresarios afectados por la lentitud en concluir esta obra.

Asimismo, la diputada Rodríguez manifestó que a través del Ministerio de Obras Públicas continuará impulsando las carreteras y los puentes que hacen falta en la provincia Valverde.

En ese sentido, indicó que las autoridades de Obras Públicas deben hacer la revisión correspondiente de varios puentes que tiene provincia Valverde, como el puente sobre el río Ámina y el San Rafael, así como otras obras de importancia.

Además, la legisladora solicitó concluir el asfaltado de los barrios y distritos municipales de esta localidad.

Por otra parte, la diputada Ángela Rodríguez saludó los cambios que realiza el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental. Sostuvo que los cambios son positivos y eran esperados por el pueblo dominicano. Señaló que se debe relanzar el gobierno, por lo que confía que cada nuevo ministro y director aporte lo mejor para beneficio del país.

“Queríamos ver otros rostros y entiendo que el pueblo lo ha visto muy bien. Esperamos personas en otras funciones. Estoy satisfecha y quiero felicitar al Presidente por los cambios que ha venido haciendo”, afirmó.