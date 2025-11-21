Diputada denuncia joven quedó discapacitada

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La diputada por la provincia Santo Domingo Rafaela González denunció que fruto de una mala práctica médica en el hospital Vinicio Calventi, en el municipio Los Alcarrizos, una joven madre de 37 años ha quedado prácticamente discapacitada.

Dijo que se trata de una madre soltera con cinco hijos y estilista, quien fue sometida a cirugía el pasado 7 de octubre en el centro asistencial, por una apendicitis que, al parecer, no era tal, pero que a partir de entonces su vida ha sido transformada en una tragedia para su familia.

Narró ante el pleno de la Cámara de Diputados, que la joven Adames está hoy en una situación en la que no puede salir a la calles, porque sus órganos no retienen la materia fecal ni la orina, pero tampoco tiene sensibilidad en su parte íntima.

La congresista González expresó que la situación de la joven consterna a la población de Los Alcarrizos, porque no es la primera vez que suceden caso como este en el Calventi.

“A partir de ese 7 de octubre, la vida de esa joven se ha transformado en una tragedia, en un disgusto para la familia, no puede salir porque la materia fecal le sale sin darse cuenta y no siente su órgano íntimo a partir de entonces, pero lo peor, no ha tenido respuesta del doctor Alfaro, director del centro”, expuso la congresista ante el pleno.

Advirtió al director del hospital que el estado por el que pasa Adames es responsabilidad del centro donde la intervinieron, por lo que debe asumir el caso y llamar a la familia desesperada para darle asistencia.

Considera que no es posible que ahora Adames y su familia tengan que acudir a la clínica del doctor Cruz Jiminián, por irresponsabilidad del director del hospital Calventi, “que no ha sido capaz siquiera de recibirla, a pesar de acudir al centro en varias ocasiones”.

“Alfaro, hay que ser más humanitario, sobre todo, usted que es médico y lo conozco, se que cuando usted quiere, resuelve. Llama a esa joven, que es estilista y ahora no puede ir a trabajar, tiene que utilizar pañales desechables para poder sostenerse”, exclamó la legisladora de la Fuerza del Pueblo.

A la diputada González la caracteriza por llevar denuncias sociales a la Cámara de Diputados,en espera de solución.