Diputada Leyvi Bautista defiende integridad de su familia: “Confiamos en que la verdad prevalecerá”

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La diputada por la provincia Santo Domingo, Leyvi Bautista, emitió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica las informaciones y contenidos difundidos recientemente en plataformas digitales que intentan vincular su nombre y el de su familia con hechos irregulares.

La legisladora aclaró que tanto ella como su esposo han construido su patrimonio a lo largo de años de trabajo honesto, esfuerzo sostenido y el desarrollo de actividades empresariales legítimas, debidamente registradas y en cumplimiento con la ley.

“Rechazamos cualquier insinuación o señalamiento que pretenda asociarnos con acciones ilícitas o alejadas de la ética”, expresó Bautista.

En su declaración, la diputada reafirmó su respeto por la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática, al tiempo que hizo un llamado al ejercicio responsable del periodismo, basado en la veracidad y la rigurosidad.

Advirtió que la difusión de informaciones no verificadas, así como la desinformación o la difamación, no contribuyen al fortalecimiento del debate público ni de la institucionalidad.

Bautista también fue enfática al señalar que en ningún momento ha promovido acciones que atenten contra la integridad o el ejercicio profesional de comunicadores, y que todas sus actuaciones han sido realizadas dentro del marco de la ley, utilizando los mecanismos institucionales correspondientes para la defensa de su honor y sus derechos.

Asimismo, informó que la situación ha sido formalmente sometida ante las instancias competentes para su debida investigación, conforme al debido proceso, manifestando su confianza en la justicia dominicana.

“Confiamos en que la verdad prevalecerá”, sostuvo.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y el servicio responsable a la ciudadanía, subrayando que la integridad es un principio que se practica y se defiende con firmeza.