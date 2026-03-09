Diputada Patricia Núñez resalta lucha por igualdad mujer

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La diputada Patricia Núñez destacó la importancia de continuar fortaleciendo la participación y la preparación de las mujeres para avanzar hacia una verdadera igualdad en la República Dominicana.

Durante un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado en Sabana Perdida, la legisladora resaltó la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y por una mayor presencia en los espacios de toma de decisiones.

Explicó que originalmente habían convocado una caminata junto al Ministerio de la Mujer, comunitarias y lideresas del municipio, pero la actividad no pudo realizarse debido a las condiciones climáticas, por lo que las participantes optaron por realizar un encuentro de reflexión.

Núñez señaló que la fecha representa una oportunidad para reconocer a las mujeres que lucharon por conquistas como el derecho al voto, la participación en política y la igualdad salarial.

Sin embargo, advirtió que aún persisten desafíos importantes, como la violencia contra la mujer, por lo que desde el Congreso Nacional un grupo de legisladoras realiza un trabajo para impulsar iniciativas orientadas a reforzar protección a las víctimas.

“Un grupo de 71 legisladoras trabaja en propuestas relacionadas con una reforma integral sobre violencia de género, la cual incluye diversas iniciativas destinadas a fortalecer los derechos, la protección y las garantías jurídicas de las mujeres”, expresó.

La diputada, además, llamó a las mujeres a continuar preparándose y fortaleciendo su liderazgo en los distintos ámbitos de la sociedad.

En la actividad participaron la doctora Vianca de León, representante del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (Cedimujer); Dayany Paulino, líder de mujeres de la zona; y la teniente coronel Katy Hidalgo, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, entre otras líderes comunitarias de esa demarcación.