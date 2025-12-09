Según diputado, Gobierno privatizará los mercados

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El diputado por el Distrito Nacional Tobías Crespo aseguró que las autoridades privatizarán los mercados de la capital con la implementación del Fideicomiso Fieeca-SD, por lo que “advierte al Gobierno que defenderá a las seis mil familias que viven de la actividad”.

Entre los mercados a ser privatizados Crespo citó el Nuevo de la Avenida Duarte, pulmón económico de la capital y también los mercados Modelo, Honduras, Cristo Rey y Feria Ganadera del Distrito Nacional.

Manifestó que además de encontrar por las nubes los productos que consumirán las familias en su Cena Navideña, los comerciantes se encuentran en pie de lucha, en protesta por el fideicomiso que pretende implementar el Gobierno.

Explicó que además de las alrededor de 6 mil familias que viven de manera directa, entre trabajadores informales o tiraitos, y los vendedores, serían afectados los mil 260 que tienen contrato con el ayuntamiento y las 30 mil personas que visitan todos los días el mercado.

Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo, señaló que a través del Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fimerca-SD), el Gobierno busca privatizar estos negocios en perjuicio de cerca de 6 mil familias que tienen desde el 1973 viviendo de su trabajo y esfuerzo.

“Este fideicomiso fue aprobado este año, lamentablemente con el voto mayoritario de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del Distrito Nacional, y fue conformado por el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el Ministro de Agricultura, Limber Cruz”, explicó.

Los dirigentes comerciales del Mercado Nuevo, Tomás García y Antonio Then Grullón, también criticaron las intenciones de privatizar esas instalaciones, las cuales por más de 50 años ha servido como el canal para el sustento de miles de familias.

El congresista indicó que Nelson David Camilo Velásquez, es el director ejecutivo del Fideicomiso-SD.