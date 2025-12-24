Diputado Luis Gómez considera necesario construir en SPM hospitales

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El diputado Luis Gómez Benzo, considera que es necesario y una prioridad para la región este del país, la construcción de hospitales de traumatología, materno infantil, psiquiatría y un centro para pacientes que sufran quemaduras, para que las personas que requieran de estos servicios no tengan que ser trasladadas a centros de salud de Santo Domingo.

Indicó que en la región este no existen centros de esa naturaleza, por lo que los pacientes de la zona este tienen que ser trasladados a Santo Domingo, y que muchas veces mueren por lo largo del trayecto.

Gómez, dijo que tanto la senadora Aracelis Villanueva como el diputado Miguel Arredondo han estado trabajando en esa dirección en ambas cámaras, por lo que respalda esas gestiones, ya que son proyectos que van en beneficio de la población.

El congresista entiende que San Pedro de Macorís como parte céntrica de la región este, ya que los habitantes de Hato Mayor, El Seibo, Higüey y La Romana, tienen que pasar por esta provincia. Dijo que esos centros de salud deben ser construidos por el gobierno en esta ciudad, ya que cuenta con terrenos del Estado adecuados para la construcción de esas importantes obras.

“Entiendo que esos hospitales no podrán construirse al mismo tiempo, pero el gobierno puede construirlos uno por uno y así satisfacer esa gran necesidad que existe en la zona” apuntó el congresista Gómez Benzo.

Señaló que junto a los demás diputados continuará apoyando estos proyectos, y otros que vayan en beneficio, no sólo de San Pedro de Macorís y la región Este, sino del país.