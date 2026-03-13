Diputados afirman pieza candidaturas viola Carta

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El proyecto de Ley que establece las candidaturas independientes, rechazado en dos lecturas por el Senado de la República, correría la misma suerte en la Cámara de Diputados, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Junta Electoral de este cuerpo, Elías Wessin Chávez y su colega Ramón Bueno.

Wessin Chávez, diputado nacional por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) expresó que el Congreso tienen que acatar la Constitución de la República que establece claramente que para acceder a una candidatura, independiente o no, debe ser a través del sistema de partidos políticos. Sustenta su posición en las declaraciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en la que establece que después de la Constitución de 2010 no puede haber candidaturas independientes, a menos que la Carta Magna sea modificada para que diga lo contrario.

Recuerda que la comisión de Junta Central Electoral que preside, rindió un informe en el que señala que no se opone a las candidaturas independientes, siempre y cuando se haga por la vía correcta.

Explicó que el criterio de la comisión de la Cámara de Diputados no era modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral, como hizo el Senado, sino que se produjera una Ley de modificación a la Constitución de la República.

De su lado, el diputado Ramón Bueno, Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) alertó a la sociedad dominicana abrir los ojos sobre ese tema, ya que mediante el mecanismo de candidaturas independientes podrían colocar en los estamentos del Estado delincuentes, traficantes y otros del crimen organizado.

Sostuvo que los partidos políticos son los instrumentos idóneos para presentar candidatos a cargos electivos, a pesar de algunas debilidades que permiten que ciudadanos de cuestionada reputación lo penetren.

En ese sentido el congresista Bueno considera que lo que procede es que el sistema de partidos políticos sea dotado de mecanismos necesarios que impidan sean penetrados por el crimen organizado, el lavado de activo y otros delincuentes.