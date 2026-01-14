Diputados aprueban contrato hidrocarburos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados sancionó, en única discusión, la resolución que aprueba el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, suscrito entre el Estado dominicano y el Consorcio Global Min, el 29 de agosto de 2025.

El convenio fue introducido, vía el Senado de la República, por el Poder Ejecutivo y aprobado en esa ala del Congreso Nacional.

Con el acuerdo, ambas partes comparten el objeto común de explorar, desarrollar y producir hidrocarburos en el área señalada, así como procesar, transportar, almacenar, levantar, exportar y comercializar hidrocarburos, ya sea dentro o fuera del área del contrato.

La iniciativa legislativa fue estudiada por la Comisión Permanente de Energía de la Cámara de Diputados, que preside el legislador Óscar Adolfo Morel, la cual emitió un informe favorable para su aprobación.

En el informe, la comisión expresa que “el Consorcio Global Min, el Contratista, asumirá todos los riesgos, costos y responsabilidades inherentes a las operaciones petroleras y será responsable de aportar la tecnología, maquinaria, equipos, personal, capitales y demás inversiones que fuesen necesarias para ejecutar operaciones petroleras dentro del área del contrato”.

Asimismo, que las operaciones de exploración serán realizadas en los bloques CB1 y CB2, localizados en las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, considerados de alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Manifiesta, además, que los beneficios percibidos por el Estado, como resultado de la explotación de los recursos naturales, serán dedicados al desarrollo de la Nación y, de manera específica, de las provincias donde esos recursos se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley.

Dentro de los beneficios derivados, el contratista se obliga a diseñar y ejecutar, durante la vigencia, un programa de transferencia de conocimientos y tecnología, cuyo objeto será el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y regulatorias del Estado dominicano.

“Deberá contemplar, como mínimo, la capacitación técnica y operativa al personal del Ministerio de Energía y Minas y de las demás entidades públicas vinculadas al sector de hidrocarburos”, precisa el acuerdo.

Otras iniciativas

Los diputados aprobaron en segunda discusión y convirtieron en ley el proyecto que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas, el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa, en La Vega.

Igual tratamiento le dieron al proyecto de ley que designa con el nombre de Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7 de la carretera que conecta El Seibo-Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarín, hasta Bejucal.

Asimismo, aprobaron en segunda lectura y convirtieron en ley el proyecto que declara el día 10 de noviembre de cada año, como “Día de la Mujer Médica Dominicana”, en honor a la doctora Evangelina Rodríguez Perozo, quien fuera la primera mujer médica de República Dominicana.

También convirtieron en ley el proyecto que designa con el nombre de César Octavio Saint-Hilaire Cabrera, al Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.

En segunda lectura, con modificaciones, fue aprobado el proyecto de ley que declara el 25 de octubre de cada año como Día del Cooperativismo en la República Dominicana.