Director Hogar Crea asegura hay muchas drogas en RD pese a grandes decomisos que hace DNCD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo,- El director de Hogar Crea Dominicano, Julio Manuel Díaz, dijo que en el país hay muchas drogas, y los precios están baratos, pese a los grandes decomisos que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

“Como nosotros conocemos y manejamos ciertas variables, como el precio, que a través de los adictos sabemos a cómo están comprando los estupefacientes, en el mercado parece que hay escasez, pero no es así; el precio está bajo y la calidad es buena, y eso indica que está pasando una cantidad suficiente para mantener una población adicta activa”, aseguró Díaz al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Denunció que en la República Dominicana hay una alta tolerancia al consumo de marihuana, y no descartó que pronto se establezcan tiendas para la venta de esa droga, como sucede en varias ciudades de los países desarrollados.

Julio Manuel Díaz lamentó que esa situación se haya potenciado desde que surgió un grupo de apologistas predicando la falsa tesis de que la marihuana es inofensiva, y prueba de eso es que ese tipo de drogas es la causante de la psicosis de quienes la usan.

Díaz puso el ejemplo de que para un niño de diez años que usa marihuana mentalmente (no físicamente) es peor que la heroína.

Sostuvo que esa apología ha creado una sensación de legitimidad a tal punto que, cuando alguien visita la zona colonial en horas de la noche siente el olor de que están fumando esa yerba, y lo hacen mientras están caminando.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D'AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Julio Díaz deploró dijo que esa situación es similar a lo que sucede en Nueva York, algo que nunca se pensó que podría suceder en el país.

Rechazó los argumentos que se esgrimen en el sentido de que la legalización de la madrugada es beneficiosa para los adictos, porque ya se ha demostrado en la práctica que es mentira.

“Tenemos una alta tolerancia en lo que es el uso de marihuana desde que empezaron algunos apologistas a decir que esa droga es inofensiva; eso es mentira, y prueba de eso es que dicho vegetal causa psicosis en los usuarios, o sea, para un muchacho de diez años que consume marihuana mentalmente, no físicamente, es peor que la heroína, de tal manera que esa apología ha creado una sensación de legitimidad, si tú te vas a la zona colonial en horas de la noche, sientes el olor a marihuana; tú sabes que la están fumando, y fuman caminando; eso se ve en Nueva York, pero verse aquí, nunca pensábamos que lo íbamos a ver”, insistió.

Díaz precisó que en Nueva York, donde se ha legalizado el consumo de marihuana, la venden farmacias especiales, para las cuales cuentan con un permiso para esos fines; sin embargo, la ilegal no ha dejado de venderse en el mercado negro.

“Porque la legal tiene un THC, que es un ingrediente activo que le da sensación de placer, que le cambia la actitud; es más baja en un 11%, mientras que la no legal, la del mercado negro, tiene un THC muy alto, y eso provoca que el consumidor con menos dinero, con una calidad superior, ha afectado lo que se pretendía mejorar”, informó.

El presidente de Hogares Crea dice que la institución que dirige tiene estudios estadísticos que demuestran que cuando se le hace la primera entrevista a un paciente, se determinan todas las variables que pueden entrar dentro del consumo, y al preguntarsele con qué droga inició, las principales respuestas son alcohol y marihuana.

“Son las drogas con que se inicia a adicciones más fuertes, y eso se ve con nuestras estadísticas y lo que estamos viviendo ahora con la falta de cupos para una gran cantidad de adictos que quieren ingresar para recuperar su vida, pero no se les puede dar cobijas”, señaló.

Reconoció el trabajo que están realizando las autoridades de la DNCD conjuntamente con el gobierno norteamericano, pero dice que como quiera se quedan drogas como pago en especie por parte de los narcotraficantes que utilizan el país como puente.

“Y, lamentablemente, aquí hay un aumento en la criminalidad, los accidentes de tránsito, problemas de salud; usted lleva un hijo que está enfermo por problemas de depresión que no sea por droga a intervención en crisis, por ejemplo, al hospital Moscoso Puello y no hay cama”, detalló el director de Hogares Crea.

Agregó que esa demanda de camas es un reflejo y un indicador de que está creciendo, y está en iguales condiciones o peores, y si no se toman las medidas, se deteriorará más en los próximos años.

“O sea que eso no se va a parar porque es un negocio muy lucrativo para los países y las grandes mafias, los narcotraficantes mexicanos que tienen grandes carteles, e igual sucede con Canadá, que tiene una frontera donde pasan muchos cargamentos”, lamentó.

Dice puntos fijos; los deliverys y la web oscura son las vías de distribución de drogas en el país

El director de Hogares Crea dice que la Policía Nacional no da abasto para la gran cantidad de puntos de drogas que es la principal vía de distribución, a lo que se agregan los deliverys y la denominada web oscura (o dark web).

“Estamos en una época en que los puntos de drogas están a la vista de todo el mundo, las autoridades policiales no dan abasto, pueden detectar un grupo e puntos y desbaratarlo, pero cuando eliminan uno, inmediatamente surge otro”, explicó Julio Manuel Díaz al participar en el programa D´AGENDA.

Indicó que el fentanilo ha abierto una investigación muy fuerte sobre la forma en que se maneja el tráfico y la distribución de drogas. “Se habla de la web oscura, donde no todo el mundo tiene acceso a ello; solo los jóvenes que tienen conocimientos de altas tecnologías utilizan ese medio”.

“La misma Dirección Nacional de Control de Drogas no puede llegar a mucha de esas web oscuras porque ese es un medio que va en crecimiento, con una protección tal que es muy peligroso y de difícil acceso”, insistió Julio Díaz.

Agregó que en el caso de los deliverys “usted le pide lo que usted quiera y ellos le llevan eso que usted pidió”.

“El problema es que hace cuatro años en Hogares Crea teníamos cupo para ingresar a los adictos que buscan ayudas para salir de ese vicio; sin embargo, hoy necesitamos espacio porque es un desborde extraordinario lo que está sucediendo con el tema de las drogas”, alertó Díaz.

Insistió en que, con el tema de los puntos, las autoridades no pueden hacer muchas cosas, y reconoce que trabajan mejor que el tema del narcotráfico, cosa que no sucede con el microtráfico.