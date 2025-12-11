Dirigente del PLD denuncia crisis por corrupción en Senasa: "Le roban la salud y la paz al más pobre"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Luis de León afirmó hoy que la República Dominicana atraviesa una grave crisis institucional y social, lo que se evidencia con el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Al hablar durante una ofrenda floral por motivo al Día Intencionalmente de los Derechos Humanos y el 52 aniversario de la fundación del PLD, De León recordó que em este 10 de septiembre Día Internacional de los Derechos Humanos se rinde tributo al ilustre maestro y patriota dominicano Juan Bosch, destacando que la patria está herida debido a la situación generada por el escándalo de SeNaSa, que calificó como el acto corrupto más grande de la historia.

“Le roban la salud, la paz a el más pobre. Es una violación flagrante a los derechos humanos de cada dominicano, es el mayor acto de corrupción en que involucran a unas 10 personas y una suma que ascendería a 15 mil millones.” expresó de León.

Alegó que, a diferencia a otros casos anteriores, en el PLD no pudieron probar la mayoría de las acusaciones, mientras que ahora se enfrenta un entramado donde familias enteras participaron para desfalcar el Estado. También lo calificó como una acción de odio contra los pobres y, además, dijo que los programas sociales habrían sido utilizados al servicio de oligarquías y de la clase empresarial.

En ese marco, el representante del partido insistió en que la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores deben fortalecer su unidad para enfrentar la situación nacional, así como dejar a un lado los intereses personales y pensar en el país, recordando que Bosch fundó el partido para defender a la mayoría de los pobres.