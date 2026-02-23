Dirigente del PRM resalta crecimiento y compromiso con el país de esa organización política

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente político, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que el 11 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encuentra a esa organización política en ascendente crecimiento institucional, que le ha permitido consolidarse como una fuerza determinante en el escenario democrático nacional.

Féliz Arbona, expresó que este nuevo aniversario representa una oportunidad para reafirmar los principios y valores que dieron origen a la entidad política, señalando que la misma ha mantenido un compromiso firme con el desarrollo del país y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Asimismo, subrayó el presidente del comité provincial del PRM en Barahona, que la militancia y la dirigencia continúan trabajando de manera unificada para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de la población y al progreso de las comunidades.

Finalmente, exhortó a los miembros y simpatizantes a continuar respaldando los ideales del partido, destacando que la organización sigue avanzando con visión de futuro y responsabilidad social.