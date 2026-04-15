Disminuye de manera drástica flujo personas renovar cédula

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A tan solo tres días de haberse iniciado de manera formal el proceso de renovación de cédulas, el panorama en varios recintos de la Junta Central Electoral (JCE), en el Distrito Nacional, ha cambiado de manera significativa.

Durante un nuevo recorrido realizado por HOY se notó una considerable disminución afluencia de personas, en contraste con el caos registrado el pasado domingo y que podría estar relacionado con la incidencia del fenómeno atmosférico con incidencia en el territorio nacional.

En la oficina ubicada en el centro comercial Galería 360, la escena era prácticamente desértica. En la sala de espera, destinada para quienes realizaron sus citas de manera previa, apenas una persona en turno esperaba para ser atendida, lo que reflejó una baja asistencia al menos en el día de ayer.

En tanto, en Plaza Naco se registró un flujo moderado de personas, aunque no todos los presentes en la oficina acudían para renovar el documento de identidad. En el lugar, ciudadanos realizaban distintas diligencias, como solicitudes de actas de nacimiento y trámites de matrimonio civil, lo que impidió identificar la demanda específica por la renovación de la cédula.

En la oficina de la JCE, ubicada en el centro comercial Sambil, el panorama no era muy diferente. Se pudo constatar poco más de 20 personas en el interior del local aguardando para ser atendidas.

En la oficialía de La Feria, en el Centro de Los Héroes, aunque la cantidad de personas en espera era mayor al de los demás centro visitados, el ambiente era completamente diferente al vivido durante el pasado domingo en la misma localidad.

En Galería 360 solo una persona en fila.

Para la 11:00 a.m. de ayer, poco menos de 40 personas permanecían en esperaban bajo las carpas, una cifra considerablemente inferior si se toma en consideración los días pasados. No obstante, los usuarios continúan expresando sus quejes respecto a la agilidad con la que operan los trabajadores de la institución, aunque admitieron que las situación era más soportable.

En ese sentido, muchos de los presentes indicaron haberse trasladado desde sus lugares de residencia en Sabana Perdida y Villa Mella, en Santo Domingo Norte, tras no lograr completar el proceso en recintos cercanos a sus comunidades debido a la alegada desorganización.

Ante esta marcada diferencia entre el desorden y la alta demanda durante el domingo y la baja asistencia registrada durante el día de ayer, algunos ciudadanos conversaban sobre la posibilidad de que conforme avancen los días, el servicio brindado por la JCE en sus disntos recintos a nivel nacional sea cada vez mejor, más ágil y organizado.