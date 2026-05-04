¿Distribución irregular de alimentos en San Juan de la Maguana? DASAC aclara

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La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) desmintió de manera categórica las informaciones que circulan en redes sociales sobre la supuesta presencia de “camiones llenos de raciones alimenticias recorriendo las calles de San Juan de la Maguana” con fines distintos a los establecidos por la institución.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que dicha publicación carece de veracidad y responde a una manipulación de imágenes, las cuales —afirma— no se corresponden con operativos recientes ni con acciones oficiales ejecutadas por el organismo.

La DASAC reiteró que todos sus programas de asistencia social se desarrollan bajo estrictos protocolos de transparencia, organización y focalización, con el objetivo de garantizar que las ayudas lleguen de manera directa y digna a las familias que realmente las necesitan, sin intermediación ni uso indebido.

En ese sentido, la institución exhortó a la ciudadanía a no difundir informaciones falsas o sacadas de contexto, y a verificar cualquier contenido a través de sus canales oficiales.