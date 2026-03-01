22.1% de los casos judiciales de RD se concentran en el Distrito Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El magistrado Francisco Pérez Lora, presidente de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional y juez coordinador, afirmó que ese departamento judicial concentra el 22.1% de los ingresos de asuntos del sistema judicial y gestiona aproximadamente el 70% de los procesos de alta complejidad.

Pérez Lora presentó un informe que recoge los principales avances del sistema de justicia en ese distrito durante el año 2025, en el que se destacan logros en las áreas de cero mora, pleno acceso y una gestión caracterizada por la transparencia institucional.

Reconoció que la dinámica proactiva de trabajo y mejora continua de los servicios judiciales es lo que ha permitido restaurar la confianza ciudadana, sustentada en resultados tangibles y medibles.

“Durante el año 2025, la Coordinación Departamental del Distrito Nacional desarrolló una agenda permanente de trabajo con jueces y juezas de los distintos tribunales, mediante reuniones presenciales y virtuales, priorizando la articulación con jueces presidentes y coordinadores. Estas acciones estuvieron orientadas a reducir la mora judicial y a garantizar el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de justicia”, reiteró.

El informe destaca entre los principales logros del año 2025 un nivel de eficiencia del 102.7%, al solucionarse 248,804 asuntos frente a 242,187 ingresados, lo que permitió no solo atender la demanda actual, sino también liquidar pasivos históricos.

Dijo, además, que mantienen una media histórica de solución superior al 97%, evidencia de una cultura de gestión sostenida y eficiente.

El informe resalta también la gestión de aproximadamente el 70% de los casos de alta complejidad y sensibilidad social, la optimización de los juzgados de Paz, que alcanzaron la máxima eficiencia del 123.9% para tribunales de esa jerarquía, el avance significativo en el programa Tribunales al Día, que pasó de un 30% en 2023 a un 81% en 2025.

Otros aspectos relevantes a los que hace alusión incluyen la estrategia de optimización en los ámbitos penal y de niñez y adolescencia mediante las mesas interdisciplinarias con el Ministerio Público, la Defensa Pública y otros actores; la integración de aspirantes a jueces de paz y jueces de otras jurisdicciones como apoyo operativo en jornadas de liquidación; y la modernización tecnológica a través del sistema digital de gestión de casos.

Como meta para el año 2026, la Coordinación Departamental del Distrito Nacional se propone alcanzar la plenitud operativa, elevando del 81% al 90–100% el porcentaje de tribunales al día, reafirmando su compromiso con una justicia eficiente, accesible y transparente.