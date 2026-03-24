La disyuntiva subsidios vs impuestos a los combustibles

Publicado por Nelson Suarez Creado: Actualizado:

Especial para Hoy

El anuncio del Gobierno del incremento de RD$10.0 mil millones adicionales a los RD$12.0 mil previstos en el Presupuesto General del Estado 2026 (PGE-2026) para cubrir el subsidio a los combustibles debido a la situación generada por la guerra en el Medio Oriente, repite un esquema aplicado desde el 2021 mediante el cual el Gobierno ha venido subsidiando o subvencionando el consumo de algunos combustibles para contener la inflación.

Este subsidio se produce al mismo tiempo que el Gobierno aplica al menos cuatro tipos diferentes de impuestos a por los menos 14 categorías de combustibles líquidos, así como al Gas Natural y al GLP. Para este año se incluyó en el PGE-2026 un monto de RD$12,000 millones para cubrir el subsidio a los combustibles que con los RD$10,000 adicionales sumarían RD$22,000 millones, en tanto que las recaudaciones por impuestos para este año se estiman en unos RD$103,377.7 millones, lo que arroja un saldo neto de recaudaciones por impuestos a los combustibles de RD$81,777.7 millones pagados por los contribuyentes.

Según los datos de Industria y Comercio entre enero y el 20 de marzo de RD$2,876.8 millones que equivalen al 24.0 % de los RD$12,000 millones presupuestados para todo el año. En enero el subsidio fue de RD$427.0 millones, en febrero subió a RD$715.2 millones y en lo que va de marzo asciende a RD$1734.6 millones. Las recaudaciones por concepto de impuestos a los combustibles en enero fueron de RD$8,386.4 millones por lo que se estima que al cierre del mes de marzo el Gobierno podrá haber recaudado unos RD$25,400.00 millones por impuestos a los combustibles. Durante los meses enero-marzo del 2025 los ingresos por impuesto a los combustibles ascendieron a RD$24,835.1 millones.

Arte combustible

Entre el 2021 y enero del 2026 los impuestos a los combustibles han generados al Estado un monto de RD$358,129.9 millones, cuyos recursos están destinados principalmente al pago de la deuda pública y una proporción menor a programas de mejoras en los sistemas de transporte y la vialidad. Si se compara la disyuntiva de los subsidios vs los impuestos a los combustibles, se tiene que llegar a la conclusión de que estamos frente a un verdadero y perfecto eufemismo.

Me parece oportuno retomar de nuevo una cuestión a la que las autoridades de Industria y Comercio deben poner atención y tratar de transparentar mucho más de lo que se hace, es la relativa a la fijación de los márgenes de comercialización para los distribuidores, los detallistas y los transportistas, lo cuales fueron aumentados a partir de la Resolución 290-2025 del 27 de junio del año pasado.

El tema planteado es que dichos márgenes son establecidos sobre el precio de paridad de importación por galón más los impuestos establecidos lo cual perjudica a los consumidores y corre a favor de los intermediarios y transportistas. Lo correcto debe ser que los márgenes de comercialización se fijen sobre el Precio de Paridad de Importación (PPI) antes del cargo por los impuestos para evitar una doble tributación a los consumidores y un mayor precio de venta al público como sucede en la actualidad.