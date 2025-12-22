DNCD decomisa 251 paquetes cocaína

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautaron un alijo de 251 paquetes que presumen cocaína, durante lo que definieron labores continuas de inspección en el puerto de Haina Oriental, Santo Domingo Oeste.

Una nota expresa que coordinaron esta incautación con miembros del Ministerio Público, inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y organismos de inteligencia del Estado.

Indica que las unidades operativas, tras recibir informes de inteligencia, activaron el protocolo de actuación e iniciaron la revisión de decenas de contenedores que, según el manifiesto, serían embarcados hacia Puerto Rico.

Expone que tras horas de trabajo las autoridades intervinieron un contenedor de exportación cargado de plásticos, en cuyo interior se localizaron 10 bultos con 251 paquetes, presumiblemente cocaína.