DNCD incauta 261 paquetes de cocaína en costas de Baní

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que se incautó de 261 paquetes de presunta cocaína, en un amplio operativo conjunto y combinado ejecutado en las costas del municipio de Baní, en Peravia, donde también fueron apresados dos personas.

En un documento de la entidad se señala que unidades aéreas, marítimas y terrestres, activaron los protocolos de actuación, luego de recibir informes de inteligencia, que señalaban a varios individuos a bordo de una embarcación, que se dirigían con la alegada droga y en actitud sospechosa, a las costas de República Dominicana.

Agregó que tras el despliegue de las fuerzas especiales y de varias horas de intensa persecución, las autoridades dominicanas, con el apoyo de organismos internacionales, lograron interceptar a varias millas náuticas al sur de las costas de Baní, una lancha con dos hombres a bordo y un supuesto cargamento de presunta cocaína.

Según el documento, los equipos operativos, al abordar la embarcación, ocuparon nueve garrafones, que aparentaban ser de combustibles, pero que en su interior contenían 261 paquetes de presunta cocaína, introducidos en fundas plásticas y forrados con cinta adhesiva.

El operativo, coordinados por el Ministerio Público, contó con apoyo de la Armada de República Dominicana, (ARD) la Fuerza Aérea, (FARD) y la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD, refiere el texto, profundizan las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los detenido serán sometidos a la justicia.