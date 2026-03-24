DNCD reporta que ocupa 564 paquetes de cocaína

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que incautó un cargamento de 564 paquetes de presunta cocaína, en una labor de interdicción conjunta, frente a las costas de Barahona, operativo en el que también fueron apresados cinco personas.

La entidad señaló en una comunicación que las fuerzas de seguridad, coordinadas por el Ministerio Público, montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre, para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida, que iba hacia las costas dominicanas, con un importante alijo de las sustancias narcóticas.

Según el documento, las autoridades tratan de identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros miembros de esa alegada estructura criminal, dedicada al tráfico internacional de drogas.