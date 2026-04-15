Docentes proponen eliminar la promoción automática, ¿qué le parece?

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El Primer Congreso Pedagógico de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aprobó 69 propuestas surgidas de la plenaria y de los grupos pedagógicos.

Entre estas, los docentes plantearon la necesidad de transformar el sistema de evaluación para priorizar el desarrollo de competencias sobre la calificación, eliminando la promoción automática y estableciendo criterios rigurosos que garanticen aprendizajes efectivos antes del avance académico.

Esta propuesta surgió en los debates realizados por los maestros en los grupos pedagógicos, específicamente en el Eje 6: “El modelo educativo dominicano y la formación ciudadana”. Los docentes expresaron que la evaluación centrada en la calificación, junto con políticas de promoción automática, debilita la exigencia académica y promueve una cultura de conformismo estudiantil.

El magisterio reconoció que la preparación de los estudiantes para los desafíos del mundo actual es parcial e insuficiente, con carencias significativas en competencias digitales, pensamiento científico, educación financiera y habilidades socioemocionales.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, al someter a votación las 69 propuestas, indicó que estas serán compiladas en un documento que será dado a conocer a toda la sociedad dominicana.

El Primer Congreso Pedagógico, bajo el lema “La Educación Dominicana Pensada desde el Magisterio”, reunió a unos 500 delegados de todo el país, quienes durante los días lunes 13 y martes 14 de abril trabajaron en seis ejes temáticos y en el documento base de las propuestas elaboradas por los grupos pedagógicos, que en conjunto dieron como resultado las 69 iniciativas aprobadas. El congreso también decidió que otras dos propuestas adicionales sean conocidas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Otra de las propuestas aprobadas establece el desarrollo de programas sistemáticos de vinculación familia-escuela que trasciendan las reuniones tradicionales e incluyan formación parental, talleres de apoyo educativo en el hogar, mecanismos de comunicación efectiva y, cuando sea necesario, un régimen de consecuencias ante el incumplimiento de las responsabilidades familiares en el proceso educativo de los hijos.

“La carrera docente es percibida como la columna vertebral del sistema educativo público, pero requiere un fortalecimiento urgente en formación continua, estabilidad laboral, condiciones dignas y reconocimiento del rol central del maestro en la transformación educativa”, plantearon los docentes.

Asimismo, propusieron desarrollar una política de formación docente continua que articule la teoría universitaria con la práctica áulica real, incluyendo programas contextualizados, reducción del número de estudiantes por aula y reconocimiento de las diversas condiciones socioeconómicas en las que trabajan los educadores dominicanos.

“Implementar un programa nacional de formación docente continua, práctica y situada, que incluya mentoría en aula, talleres vivenciales y acompañamiento pedagógico por parte de técnicos capacitados”, sugirieron.

“Necesitamos que se reconozca que somos profesionales capaces de innovar y transformar la educación, pero requerimos condiciones dignas, formación contextualizada, autoridad pedagógica respetada y apoyo real del sistema para enfrentar la complejidad de nuestras aulas y cumplir efectivamente nuestra misión educativa”, expresaron.

En relación con el eje de los cinco pilares, los docentes propusieron establecer mecanismos reales de seguimiento y evaluación de su implementación, con indicadores específicos y medibles que permitan verificar el paso de la teoría a la práctica en los centros educativos.

Inteligencia artificial

Los maestros también sugirieron implementar un programa nacional de alfabetización digital crítica que forme tanto a docentes como a estudiantes en el uso ético, responsable y pedagógicamente intencionado de la inteligencia artificial. Esta formación debe incluir competencias para verificar información, identificar sesgos algorítmicos y fortalecer el pensamiento crítico.

“Integrar la enseñanza sobre IA como contenido curricular transversal desde la educación primaria, no solo como herramienta pedagógica, sino como objeto de estudio crítico. Los estudiantes deben comprender cómo funciona la IA, sus limitaciones, sesgos e implicaciones éticas para la sociedad”, señalaron.

“Queremos abrazar las posibilidades transformadoras de la inteligencia artificial, pero exigimos que se haga respetando nuestra centralidad como educadores, garantizando equidad en el acceso y fortaleciendo, no debilitando, el pensamiento crítico y los valores humanos, que son el corazón de la educación”, concluyeron.