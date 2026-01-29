Doctora desmiente desvinculación del hospital Infantil Arturo Grullón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante las informaciones que han circulado sobre desvinculaciones arbitrarias en el sector salud, la doctora Raquel Guzmán Liriano, destacada otorrinolaringóloga con 21 años de servicio, considera oportuno desmentir versiones inexactas que han sido difundidas en torno a su situación laboral.

Diversos trabajadores de la salud expresaron preocupaciones sobre cancelaciones abruptas, presuntamente realizadas en un ambiente laboral hostil.

Dentro de estas denuncias, se señaló a la doctora Raquel Guzmán, indicando que habría sido cancelada pese a presentar una condición de salud delicada.

Ante esto, la doctora Guzmán aclara que estas informaciones no se corresponden con la realidad, y agradece profundamente las múltiples muestras de apoyo y solidaridad recibidas de colegas, pacientes y ciudadanos sensibles a su trayectoria profesional.

Guzmán expresó su agradecimiento a la doctora Alicia Rivas, directora del Hospital Infantil Arturo Grullón y al doctor Bernardo Hilario, Director Regional de Salud CIBAO NORTE quienes -en todo momento- le han brindado un trato respetuoso, humano y digno, cuidando en cada momento su reputación profesional.

Finalmente, la doctora Raquel Guzmán Liriano reiteró su compromiso con la ética médica, el respeto institucional y la defensa de los derechos adquiridos de los profesionales de la salud, confiando en que cualquier situación pueda

ser abordada con justicia, transparencia y apego a la ley.