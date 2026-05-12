Dolor e indignación en La Ciénaga por muerte de teniente coronel retirado

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Familiares, amigos y allegados del teniente coronel retirado de la Policía, Carmelo Polanco, expresaron su indignación por el accionar de los agentes de la institución del orden señalados de provocar la muerte al exoficial en el sector La Ciénaga.

"Desde que ellos llegaron fue tirando golpes y tiros", aseguró una vecina de Polanco, quien manifestó que "hay que tenerle miedo a los policías" por la presunta agresividad con la que actuaron la noche del incidente.

De su lado, Juan Manuel de los Santos, hermano de la víctima, pidió que se investigue a profundidad las circunstancias en la que su familiar pereció por herida de bala.

“Ayer se estaba celebrando los 94 años de mi madre. Ya en la tarde todos se habían ido y él se quedó aquí sentado frente a su casa”, dijo de los Santos.

Según explicó, momentos después observó la llegada de una patrulla policial y un agente armado que corría por la calle mientras, presuntamente, perseguían otro vehículo.

Policías arrestados

Posteriormente, la Policía Nacional informó que fueron remitidos ante el Ministerio Público del Distrito Nacional cuatro agentes policiales vinculados al incidente ocurrido la noche del pasado domingo.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien precisó que uno de los miembros actuantes fue enviado en calidad de detenido, mientras que los otros tres permanecen bajo investigación, a fin de establecer las responsabilidades correspondientes en torno al caso.