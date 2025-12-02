El dolor de una madre: reclaman justicia tras decisión del tribunal por caso de niña atropellada en San Cristóbal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Cristóbal.- Familiares de la niña Odry Ayleen Arias Díaz, de siete años de edad, quien fue embestida por un conductor mientras esta se encontraba jugando en el patio de su casa, el 18 de febrero de 2023 en San Cristóbal, manifestaron su indignación por la decisión de los jueces de la Corte de Apelación de esa demarcación, quienes descargaron al autor del hecho el pasado 26 de noviembre.

La defensa de Marcial Vicente Montero había solicitado variación de la condena de dos años de prisión, impuesta por los jueces del Juzgado de Paz de Nigua, el 21 de noviembre de 2024, solicitud acogida por la Corte de Apelación de San Cristóbal.

Odry Ayleen Arias Díaz

Mientras la menor jugaba en el patio de su casa en compañía de sus familiares, Vicente Montero confundió freno con acelerador y destruyó el cuerpo de la menor junto a una pared deslidante.

Parientes de la niña manifestaron que lo doloroso de este proceso es que en ningún momento, el autor del hecho, ha mostrado arrepentimiento.

Odry Ayleen Arias Díaz y su madre

La madre de la niña, Odannilia Díaz, manifestó su inconformidad con el resultado del proceso de apelación, expresando que la decisión le genera dudas y preocupación. Señaló que le llamó la atención que el juez Francis De La Rosa, quien emitió la sentencia inicial el 21 de noviembre de 2024, fue suspendido poco después y no pudo participar en la lectura prevista para el 30 de enero de 2025.

Odry Ayleen Arias Díaz de bebé junto a su madre.

La señora Díaz solicita mayor claridad y transparencia en el proceso, así como una explicación completa sobre los cambios realizados en la decisión judicial.