Domicem presenta nuevo logo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa productora de cemento Domicem presentó su nuevo logo, un rediseño que representa evolución y el arraigo en la historia industrial del país y refleja que está cada vez más orientada hacia la innovación, sostenibilidad, aporte al desarrollo y excelencia productiva.

El director ejecutivo de la entidad, Adriano Brunetti, explicó que el lobo, que es símbolo histórico, sigue como protagonista de la nueva imagen, ahora reinterpretado en una forma más moderna, armoniosa y fácil de reconocer.

Indicó que los colores rojo y azul han sido confirmados como un claro homenaje a la bandera dominicana, mientras que el eslogan “Cemento del bueno”, continúa como expresión del compromiso con la máxima calidad del producto que producen en suelo dominicano.