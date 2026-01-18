Este domingo 18 de febrero cierra la compra del marbete en línea 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó a los contribuyentes que este domingo 18 de febrero vence el plazo para renovar en línea el Impuesto de Circulación de Vehículos , conocido como marbete.

La institución explicó que, tras esta fecha, la adquisición del marbete solo podrá realizarse de manera presencial en las entidades autorizadas y oficinas de la DGII, con la aplicación de un recargo de RD$2,000 adicionales al costo regular.

Costos del marbete:

• Vehículos fabricados hasta 2019: RD$1,500

• Vehículos fabricados del 2020 en adelante: RD$3,000

• Renovaciones tardías (desde el 19 de febrero): RD$2,000 adicionales

Requisitos para renovar en línea:

• Copia legible y actualizada de la matrícula del vehículo.

• Copia de la cédula del solicitante.

• Pago con tarjeta de crédito a través del portal web de la DGII.

La DGII informó que los marbetes solicitados en línea se entregan en un plazo de 4 días laborables en Santo Domingo y 8 días en el interior del país, mientras que la entrega presencial es inmediata.

Los vehículos con oposiciones legales o administrativas deberán resolver dichas situaciones antes de poder completar el trámite.