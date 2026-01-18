Se agotó el tiempo
Este domingo 18 de febrero cierra la compra del marbete en línea 2025
La institución explicó que, tras esta fecha, la adquisición del marbete solo podrá realizarse de manera presencial en las entidades autorizadas y oficinas de la DGII
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó a los contribuyentes que este domingo 18 de febrero vence el plazo para renovar en línea el Impuesto de Circulación de Vehículos , conocido como marbete.
La institución explicó que, tras esta fecha, la adquisición del marbete solo podrá realizarse de manera presencial en las entidades autorizadas y oficinas de la DGII, con la aplicación de un recargo de RD$2,000 adicionales al costo regular.
Costos del marbete:
• Vehículos fabricados hasta 2019: RD$1,500
• Vehículos fabricados del 2020 en adelante: RD$3,000
• Renovaciones tardías (desde el 19 de febrero): RD$2,000 adicionales
Requisitos para renovar en línea:
• Copia legible y actualizada de la matrícula del vehículo.
• Copia de la cédula del solicitante.
• Pago con tarjeta de crédito a través del portal web de la DGII.
La DGII informó que los marbetes solicitados en línea se entregan en un plazo de 4 días laborables en Santo Domingo y 8 días en el interior del país, mientras que la entrega presencial es inmediata.
Los vehículos con oposiciones legales o administrativas deberán resolver dichas situaciones antes de poder completar el trámite.