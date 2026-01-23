En su cuarta edición
Dominicanos en EE. UU. finalistas del Premio Nacional de la Juventud
El evento es organizado por el Ministerio de la Juventud, en donde resalta el talento de los jóvenes criollos en Estados Unidos
Joanny Novas fue reconocida, junto a 40 jóvenes más, finalista en el renglón Joven Dominicano en el Exterior, durante la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud 2026.
A sus 34 años, Novas ha hecho aportes a la comunidad criolla en el exterior, reflejo de una trayectoria profesional ejemplar, una profunda vocación de servicio y un compromiso social constante orientado al fortalecimiento del liderazgo comunitario, la promoción de la identidad cultural y el bienestar colectivo.
En la ceremonia 40 jóvenes dominicanos radicados en Estados Unidos también fueron galardonados, en un acto con la presencia del cónsul en Nueva York, Jesús Vásquez; el ministro de la Juventud, Carlos Valdez; la embajadora y viceministra del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index), Celinés Toribio; representantes de instituciones y entidades de ambos países y líderes comunitarios dominicanos.
Sobre el jurado y comités
El Ministerio de la Juventud indica que la evaluación está respaldado por comisiones especializadas e independientes por cada renglón, integradas por representantes del sector privado, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil especializada.