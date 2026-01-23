Dominicanos en EE. UU. finalistas del Premio Nacional de la Juventud

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Joanny Novas fue reconocida, junto a 40 jóvenes más, finalista en el renglón Joven Dominicano en el Exterior, durante la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud 2026.

A sus 34 años, Novas ha hecho aportes a la comunidad criolla en el exterior, reflejo de una trayectoria profesional ejemplar, una profunda vocación de servicio y un compromiso social constante orientado al fortalecimiento del liderazgo comunitario, la promoción de la identidad cultural y el bienestar colectivo.

En la ceremonia 40 jóvenes dominicanos radicados en Estados Unidos también fueron galardonados, en un acto con la presencia del cónsul en Nueva York, Jesús Vásquez; el ministro de la Juventud, Carlos Valdez; la embajadora y viceministra del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index), Celinés Toribio; representantes de instituciones y entidades de ambos países y líderes comunitarios dominicanos.

Sobre el jurado y comités

El Ministerio de la Juventud indica que la evaluación está respaldado por comisiones especializadas e independientes por cada renglón, integradas por representantes del sector privado, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil especializada.