"Si los dominicanos no quieren recoger la basura, ¿quién la va a recoger?" Riverón estalla en llamada telefónica contra una joven

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El alcalde del municipio Dajabón, Santigago Riverón, volvió a ser noticia este jueves, pero no por sus acostumbradas denuncias contra los haitianos en esa demarcación fronteriza, sino por la filtración de un audio sobre una llamada telefónica en la que se le escucha ataques verbales contra una joven comunicadora.

El conflicto, que fue publicado en las redes sociales y de inmediato se viralizó, inició porque la dama Rainy de la Rosa había denunciado públicamente que Riverón tiene, supuestamente, una gran cantidad de empleados haitianos trabajando para recoger la basura en esa localidad.

"Pero mujer del diabl*, ¿qué es lo que tú quieres? (...). Si los dominicanos no quieren recoger la basura, ¿quién diabl*s va a recoger la basura?", cuestionó el alcalde en respuesta a los señalamientos de la joven.

"¿No estoy pagando 15 mil pesos para que los dominicanos recojan la basura y nadie quiere recoger la basura?", preguntó el ejecutivo del municipio. Riverón dijo en la llamada que los haitianos que trabajan en el ayuntamiento llegan en la mañana a República Dominicana y regresan en la tarde su país.

El audio ha generado un alud de comentario. Algunos consideran que Riverón está en lo correcto, mientras otros creen que las declaraciones del alcalde lo contradicen frente a su discurso patriótico que ha sostenido en diversos escenarios, máxime contra esos extranjero.

Posteriormente, Riverón pidió disculpas a de la Rosa por la manera como se dirigió a ella. "Un error por parte mía, y ella ha utilizado eso para dañarme", dijo. Explicó que la recogida de basura "no es un empleo atractivo", sino que existen otras opciones, principalmente con el intercambio comercial con Haití, con el que los dominicanos "se buscan hasta 40 mil pesos". Aseveró que no le tiene miedo a los haitianos.

De su lado, la dama denunció haber sido objeto de “ataques feroces” por parte del alcalde de Dajabón, tras solicitar información amparada en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

“Aunque yo me sienta vulnerable, quiero que sepan que voy a seguir a favor del pueblo, aunque sea sola”, expresó la joven.

Manifestó que ha recibido amenazas dirigidas a dañar su reputación y su integridad como mujer y madre.