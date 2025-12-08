Así están llegando los dominicanos ausentes para Navidad

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.– A medida que se aproximan los días para la celebración de la Nochebuena y la llegada de un nuevo año, es innumerable la cantidad de dominicanos ausentes que están llegando al país desde diversos destinos del exterior, reencontrándose con sus familiares y amigos entre besos, abrazos y lágrimas.

Aunque las autoridades aeroportuarias no han ofrecido cifras sobre la cantidad de criollos que vendrán al país durante diciembre por motivo de las festividades navideñas, de continuar este ritmo de desplazamiento, este año superará con creces al anterior, cuando arribaron más de 300 mil dominicanos ausentes.

Todos los vuelos de las distintas líneas aéreas están llegando repletos de viajeros desde diversas naciones, especialmente dominicanos que aprovechan las facilidades otorgadas por el Gobierno, que les permite traer artículos y regalos por un monto de hasta 5,500 dólares sin pago de impuestos.

Un gran porcentaje procede de Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Atlanta y Filadelfia, así como de Puerto Rico, Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Portugal y otras naciones europeas.

Dominicanos regresan

Otros llegan desde Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Guatemala, Las Bahamas, Saint Thomas, Martinica y diversas islas del Caribe donde residen miles de dominicanos dedicados a distintas actividades productivas.

Los pasajeros arriban al Aeropuerto Internacional de Las Américas cargados de equipajes, trayendo ropas, zapatos, perfumes y otros artículos, aprovechando la disposición gubernamental que autoriza el ingreso libre de impuestos hasta el citado monto de 5,500 dólares.

Sin embargo, la medida de la Dirección General de Aduanas solo favorece a los dominicanos que tienen más de seis meses sin venir al país, lo cual es verificado por los funcionarios del organismo mediante la revisión de los pasaportes.

Las facilidades navideñas, que también abarcan los envíos a través de compañías de transporte de cargas, están siendo aplicadas estrictamente por los funcionarios y empleados de Aduanas. Dichas facilidades se mantendrán hasta el 15 de enero de 2026.

Agrupaciones típicas y folclóricas ofrecen la bienvenida a los dominicanos ausentes, quienes al descender de los aviones expresan su satisfacción de estar en su tierra natal. Empleados de los distintos organismos aeroportuarios distribuyen banderines con los símbolos patrios.

“Estoy feliz de volver a pisar nuestra hermosa República Dominicana, el país más bello del mundo”, expresan hombres y mujeres que llegan en vuelos, especialmente desde Estados Unidos, Puerto Rico y varias naciones europeas.

AL PIE DE LA LETRA

Las facilidades dispuestas por el presidente Luis Abinader, que permiten a los dominicanos en el exterior traer mercancías hasta 5,500 dólares libres de impuestos, están siendo aplicadas al pie de la letra por las autoridades aduanales.

Para garantizar que estas disposiciones se cumplan sin variaciones, el director de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, designó comisiones de funcionarios que laboran por turnos y tienen la responsabilidad de supervisar el proceso mañana, tarde y noche.

Además, para agilizar la atención y salida de los viajeros tanto en Aduanas como en Migración, el personal de ambos organismos fue incrementado de manera considerable, motivo por el cual se escuchan expresiones de elogio por parte de los pasajeros.

PRESENCIA

La presencia de miembros de la Policía Nacional —uniformados y de civil— así como agentes de la DNCD, DNI, Politur y otros organismos de seguridad, fue reforzada en las áreas internas y externas del aeropuerto para garantizar un desplazamiento seguro de los viajeros.

Cordones formados por agentes de Politur, CESAC y otros organismos son colocados a la salida de los salones de Aduanas con el fin de controlar a las cientos de personas que acuden al aeropuerto a buscar a familiares y amigos, muchos procedentes de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

También en los diferentes parqueos públicos se ha incrementado la presencia de policías y militares vestidos de civil, para prevenir cualquier acción delictiva por parte de sujetos que en ocasiones se mezclan entre los pasajeros.